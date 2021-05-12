В США рестораны-автоматы снова хотят сделать заведениями общепита будущего

В начале XX века автоматизированные рестораны называли ресторанами будущего. На пике их популярности в Нью-Йорке работало 40 таких заведений. Но к 70-м годам они утратили свою значимость, и их место заняли рестораны фастфуда.

Однако теперь две компании в Нью-Йорке хотят вернуть к жизни позабытую концепцию и снова сделать рестораны-автоматы популярными.

[Стратис Морфоген, владелец компании Brooklyn Dumpling Shop]:

«В последние 30 лет некоторые бизнесмены и компании открывали автоматы, но потом закрыли их. Они говорили, что автоматы уже не годятся для бизнеса. Но тут дело в еде. Если еда не очень хорошая, то потерпишь неудачу. Это верно для любого дела».

В автоматизированных ресторанах кухня отделена от покупателей торговым автоматом. Отсеки в них с двух сторон оборудованы дверцами. Через одну сотрудники ресторана кладут еду, а через другую клиенты её забирают. Заказ можно сделать онлайн или через терминал, стоящий в зале.

[Майк Грэмс, президент Taco Bell]:

«Одна из причин – безопасность. Люди хотят покупать бесконтактно. А некоторые просто не хотят общаться с персоналом. Мы хотим во всём угождать потребителям, давать то, что им больше всего подходит. И думаю, многие способы этого разрабатывались годами. COVID лишь нажал кнопку ускорения».

Владельцы этих компаний уверены, что сейчас самое подходящее время для такой концепци.

[Стратис Морфоген, владелец компании Brooklyn Dumpling Shop]:

«Если мы снизим фонд заработной платы до 15% от продаж, то произведём переворот в сфере быстрого питания. Например, семь из десяти ресторанов терпят убытки. А мы превратим их в заведения, которые не просто встанут на ноги, а будут процветать. И в долгосрочной перспективе это спасёт рабочие места».

Первый ресторан-автомат открылся в Берлине в 1895 году. Через семь лет такое заведение появилось в США. Упадку бизнеса в Америке способствовало не только появления фастфуда, который продают с прилавка, но и инфляция 70-х годов. В автоматах не было купюроприёмников, а когда их сделали, рынок уже завоевали конкуренты.

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