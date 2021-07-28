Наводнение в Китае: фермеры не знают, куда девать туши утонувших свиней

Китайский фермер по фамилии Чэн один за другим перемещает трупы свиней для дальнейшей утилизации. Из-за масштабных..

Китайский фермер по фамилии Чэн один за другим перемещает трупы свиней для дальнейшей утилизации. Из-за масштабных наводнений в провинции Хэнань утонули более 100 его животных.

[Чэн, фермер]:

«Большинство свиней утонули. Лишь очень немногие выжили. Туши всё ещё в воде. Мы ничего не можем с этим поделать. Их некуда деть».

В провинции Хэнань под водой оказались тысячи таких хозяйств. Бедствие назвали худшим за несколько столетий. Многих оно застало врасплох.

[Чэн, фермер]:

«Это как гром среди ясного неба. Работая сезонными рабочими, мы заработаем лишь несколько десятков тысяч юаней в год. Если учесть расходы на жизнь, нам понадобится примерно десять лет, чтобы восполнить то, что мы потеряли. Мы ничего не можем с этим поделать».

Большинство из 3000 жителей этой деревни также держали свинофермы или разводили кур. Теперь их первоочередная задача – избавиться от разлагающихся туш животных.

[Чэн, фермер]:

«Местные жители говорят, что никогда не было таких сильных наводнений. Никто не видел столько воды. Уровень достигал почти полутора метров».

Местные жители потеряли из-за наводнения не менее 200 тысяч кур и более 6000 свиней. Это половина поголовья. А в целом в провинции Хэнань погибло более миллиона животных и было затоплено почти 1700 ферм.

[фермер]:

«Надеюсь, к тому времени, когда вы это покажете, мы ещё будем живы. Здесь нет ни еды, ни воды. Жизнь остановилась, мы потеряли все деньги».

Свинина – любимое мясо китайцев. При этом основной её объём производят мелкие хозяйства, которые сильно пострадали из-за бедствия. Люди говорят, что не получают никакой компенсации от властей.

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