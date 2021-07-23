Вместо коровы – коза: почему американские фермеры обновляют свои стада

В течение 150 лет семья американского фермера Брайана Джонса разводила коров и продавала молоко. Но теперь..

В течение 150 лет семья американского фермера Брайана Джонса разводила коров и продавала молоко. Но теперь она решилась переключиться на коз.

[Брайан Джонс, владелец фермы]:

«Три-четыре года назад мы пытались что-то изменить, потому что коровы просто больше не приносили дохода».

Семья Джонсов в своём решении не одинока. Всё больше американских фермеров отказываются от коров в пользу коз из-за кризиса в молочной сфере. Цены на сырьё – нестабильные, расходы растут, многие предприятия закрываются.

Брайан и его брат держат около 500 коз. Уже через два года их должно стать 1500. Они говорят, что этих животных легче выращивать, да и корма уходит меньше. Кроме того, у коз особый характер.

[Брайан Джонс, владелец фермы]:

«У коз намного больше личностных качеств, чем у коров, это точно. Они очень любопытные. Подходят к каждому, кто входит в хлев и всегда хотят что-нибудь откусить. Просто такова их природа».

За последние восемь лет коровьих ферм в США стало вдвое меньше. Некоторые хозяйства были вынуждены объединиться.

Зато ферм с козами наоборот всё больше. Если 25 лет назад их было около 190 тысяч, то теперь – более 440 тысяч.

По мнению экспертов, частично повлияло то, что американцы полюбили козий сыр.

[Томас Консидайн, представитель Ассоциации молочных коз]:

«В коммерческой сфере всё больше людей переходят на козий сыр, молоко, кефир и даже сливочное масло, мороженое и йогурты. Это становится привычным делом».

Кроме того, всё больше американцев заводят именно коз, а не коров, для личного пользования.

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