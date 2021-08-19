Восстановление туризма в Кении буксует из-за дельта-варианта

Если вы в ближайшее время планировали путешествие в Кению, то знайте: в этой стране вам будут..

Если вы в ближайшее время планировали путешествие в Кению, то знайте: в этой стране вам будут очень рады. Дельта-штамм коронавируса не позволил туристической отрасли вернуться хотя бы к подобию нормальности. Иностранных гостей пока на 80% меньше, чем было до пандемии.

Из города Киамбу открываются потрясающие виды на Большую рифтовую долину. Некоторые туристы здесь есть. Ожидают гостей и в Национальном заповеднике Масаи-Мара, где происходит зрелищная миграция антилоп гну.

Но сейчас у большинства людей мысли заняты пандемией.

[Курт Шульц, турист]:

«На самом деле у нас началась третья волна из-за дельта-варианта. Намного больше людей заражается. Я потерял некоторых родственников и друзей».

А это сувенирный магазин в Найроби. Спрос на эти произведения буквально обрушился с началом эпидемии. Раньше их производили 20 мастеров. Теперь осталось только семь.

[Карен Мамбе, продавец]:

«Когда пришёл COVID, туристов вообще не стало. Магазин закрыли, и многих уволили. Потом в январе часть работников вернули, но нам платят половину зарплаты».

При этом неясно, поможет ли стране вакцинация. Кения в этом вопросе зависит от международных пожертвований. Пока прививки сделало только около полутора процентов населения.

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