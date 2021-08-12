Как Олимпиада 1964 года помогла Японии восстановить экономику и репутацию

Конец Второй мировой. Западные союзники одержали победу в Европе. Однако Япония не хочет капитулировать. И тогда,..

Конец Второй мировой. Западные союзники одержали победу в Европе. Однако Япония не хочет капитулировать. И тогда, в начале августа 1945-го, Соединённые Штаты решают сбросить атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки.

Первый взрыв 6 августа убил 140 тысяч японцев. Второй снаряд сбросили через три дня. В результате погибло ещё 70 тысяч человек. В итоге 15 августа Япония объявила о том, что складывает оружие. Официально договор о капитуляции подписали 2 сентября, что ознаменовало окончание Второй мировой войны.

А уже через 19 лет после этого события в Токио прошли первые в Азии Летние Олимпийские игры. Они помогли стране восстановить экономику и репутацию. В 1964 году Япония встречала посетителей скоростными поездами и миниатюрными транзисторными радиоприёмниками.

А олимпийский огонь зажёг 19-летний Ёсинори Сакаи. Он родился 6 августа 1945 года в Хиросиме, в день, когда на город упала атомная бомба. Кстати умер он относительно недавно – в 2014 году.

Что же касается Олимпиады этого года, то она вряд ли принесла Японии какую-то экономическую выгоду. Страна потратила на Игры в два раза больше, чем планировала – около 15 миллиардов долларов. При этом соревнования проходили без зрителей из-за пандемии. То есть туристического бума не случилось, и многие мелкие и средние компании не смогли заработать.

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