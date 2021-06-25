Почему ливанский город Эль-Батрун процветает на фоне экономического кризиса

В то время как предприятиям по всему Ливану с трудом удаётся выжить в условиях экономического кризиса,..

В то время как предприятиям по всему Ливану с трудом удаётся выжить в условиях экономического кризиса, прибрежный город Эль-Батрун процветает. Сюда ливанцы едут отдохнуть, поскольку многие не смогли отправиться в отпуск за границу из-за пандемии.

Люди толпами гуляют по улицам, посещают исторические места, загорают на пляжах и проводят время в кафе.

[Магуй аль-Мухавас, владелица ресторана]:

«Ливанцы не могут путешествовать за границу как туристы. Они видят, что город рад им и их детям, принимает их как собственных жителей, вот почему столько людей».

Всё больше объектов недвижимости в городе сдаётся или покупается. Также всё больше компаний вкладывают средства в Эль-Батрун. И это большой контраст с массовым оттоком людей из столицы.

Финансовый кризис в Ливане привёл к сокращению рабочих мест, ввергнул более половины населения в нищету и снизил стоимость национальной валюты страны на 90%.

Бейрут также всё ещё восстанавливается после прошлогоднего масштабного взрыва в порту, в результате которого сотни людей погибли, тысячи были ранены и было разрушено много зданий.

В выходные, а летом – и в будни улицы Эль-Батруна, пляжи, рестораны, кафе и пабы полны жизни.

[Джон Бехара, туристический гид]:

«Моя любовь к Эль-Батруну заставила меня изучить каждый камень, каждый угол. И каждому человеку, которого я встречаю на улицах, я рассказываю об истории. Именно так я всё больше и больше привязываюсь к своему городу».

В Эль-Батруне множатся малые предприятия и известные бренды, особенно в секторах отельного бизнеса и розничной торговли.

Способствует наплыву посетителей и то, что Ливан недавно ослабил коронавирусные ограничения и ежедневно регистрирует всё меньше случаев COVID-19.

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