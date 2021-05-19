Как арт-терапия помогает военным Австралии стереть страшные воспоминания прошлого
У солдат в отставке и бывших сотрудников служб экстренной помощи есть одна общая угроза: они больше..
Дата загрузки: 2021-05-19
У солдат в отставке и бывших сотрудников служб экстренной помощи есть одна общая угроза: они больше остальных подвержены риску столкнуться с посттравматическим стрессовым расстройством. В Австралии для таких людей создали специальную программу. Она называется «Искусство как терапия».
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