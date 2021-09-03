ABBA выпустит первый за 40 лет новый альбом
Спустя 40 лет шведская поп-группа ABBA возвращается с новым альбомом под названием Voyage. Он выйдет 5..
Дата загрузки: 2021-09-03
[Бенни Андерссон, музыкант группы ABBA]:
«Когда мы начали этот проект, у нас было всего две песни. А потом мы подумали: может быть, стоит создать ещё пару композиций, потому что так радостно было снова находиться в студии вместе – вчетвером».
[Бьорн Ульвеус, музыкант группы ABBA]:
«На меня нахлынули воспоминания. Наши отношения, связь между нами – всё это ясно встало перед глазами. Всё вернулось в считанные секунды».
Солистки Анни-Фрид Лингстад и Агнета Фельтског не присутствуют на презентации нового альбома. Но их коллеги говорят, что они смотрят трансляцию по телевизору.
ABBA также выступит с концертами. Правда, вместо живых людей на сцену выйдут голограммы. Для этого создали специальные цифровые аватары, которые члены группы прозвали «ABBA-тарами».
[Бенни Андерссон, музыкант группы ABBA]:
«Единственной большой проблемой было то, что нам пришлось сбрить бороды. Я ношу бороду уже 50 лет. Это было нужно для того, чтобы всё сделали точно».
Концерты пройдут в мае на специально построенной арене в Лондоне. Вместе с голограммами выступят десять живых музыкантов. В программу войдут 22 песни, в том числе две новые, а также – самые популярные хиты, включая Dancing Queen.
Музыканты выбрали для выступлений Лондон, поскольку, как они считают, британцы всегда принимали их за своих.
Группа ABBA появилась в 1972 году. В 82-м совместные выступления прекратились. В 2018-м члены группы снова объединились для совместного проекта.
ABBA считается одним из самых успешных музыкальных коллективов за всю историю поп-музыки. В мире продано более 350 миллионов экземпляров записей группы.
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