Польские раритеты, посвящённые Копернику, представили в Лондоне

Яна Матейко считают одним из самых выдающихся художников в истории Польши. А это то, как автор..

Яна Матейко считают одним из самых выдающихся художников в истории Польши. А это то, как автор видел Николая Коперника. Он изобразил великого учёного XV века в 1873 году, в память о 400-летней годовщине его рождения. Называется картина «Коперник. Беседа с Богом».

Эта картина стала частью новой экспозиции в Лондоне. Она посвящена великому польскому и немецкому астроному, математику, механику и экономисту эпохи Возрождения.

Согласно теории учёного, изложенной в 1543 году, Солнце является центром, а Земля вращается вокруг. В то время считали наоборот.

[Кристофер Риопелле, куратор выставки]:

«На картине Коперник уже сделал открытие, диаграмма Солнца в центре нашей системы уже существует, но теперь он уверенно обращается к Богу, чтобы они могли обсудить его открытия».

На выставке представлена книга Коперника, где описано это предположение. Также можно увидеть астролябию – астрономический инструмент для определения широты и долготы небесных тел.

Спустя десятилетия эту теорию посчитали противоречащей священным писаниям в Библии и спорной. При этом её поддержал астроном Галилей.

[Кристофер Риопелле, куратор выставки]:

«Коперник никогда не вступал в конфликт с Римско-католической церковью, его никогда не отлучали от церкви, его выводы изначально были приняты. Преемственность науки и религии была очень важна в Польше».

Хотя Ян Матейко считается «национальным достоянием» на своей родине, в Западной Европе о нём знают мало. Галерея надеется изменить это с помощью выставки.

Короткая ссылка на эту страницу: