Насекомые в меню: в ЕС дали зелёный свет мучным червям

Салат из креветок с жёлтым мучным червем и хрустящие насекомые с овощами. Меню этого парижского ресторана..

Салат из креветок с жёлтым мучным червем и хрустящие насекомые с овощами. Меню этого парижского ресторана не для слабонервных. Однако многие уверены, что поедание насекомых в будущем станет новой нормой в странах, где традиционно этого нет.

Шеф-повар Лоран Вейе выращивает червей на месте. Он кормит их кашей и овощами. Затем черви умирают, после чего их используют в качестве ингредиента.

[Лоран Вейе, шеф-повар]:«Паста из молотых мучных червей со сладким картофелем и мучными червями – очень вкусно, честно. Это идеальное блюдо для новичка. Оно восхитительно, потому что наполнено ароматами. У него классический вкус обжаренных овощей. Мало кто может сказать, что оно невкусное».

Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов в январе признало мучных червей пригодными для употребления в пищу. А в мае оно одобрило их продажу. При этом заявки также поданы на использование в пищу более десяти других видов насекомых, включая сверчков и саранчу.

[Стефан де Керсмаекер, член Комиссии ЕС по пищевой безопасности]:«Насекомые – очень хорошая альтернатива другим источникам белка. Мы сталкиваемся со многими проблемами. Население увеличивается, это влияет на окружающую среду, растёт спрос на белок. В этом контексте насекомые могут стать интересной альтернативой».

Посетители ресторана говорят, что открыты для чего-то нового.

[посетитель ресторана] «Ощущаю себя в обычном ресторане, просто еда выглядит не совсем привычно. Но на вкус почти одно и то же». [посетительница ресторана]:«Мы открываем для себя новые вкусы, и мы осознаём, что вещи, которые раньше вызывали отвращение, например, насекомые, на самом деле вкусные».

Впрочем, не все готовы пробовать подобные блюда. Эксперты отмечают, что изменить пищевые привычки европейцев в целом будет непросто.

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