Роскосмос показал модуль «Наука» изнутри
Первые видеокадры модуля «Наука» изнутри. Здесь будут проводить научные эксперименты. И, как ожидается, функциональные возможности российского..
Дата загрузки: 2021-08-03
Первыми обследовали модуль космонавты Олег Новицкий и Пётр Дубров. До этого в «Науке» очистили воздух и взяли его пробы.
Модуль пристыковался к МКС 29 июля. В тот же день незапланированно завелись двигатели «Науки». Безопасности экипажа инцидент не угрожал. Однако орбитальная станция повернулась на 45 градусов.
Позже её положение восстановилось. В Роскосмосе заявили, что сбой в работе программного обеспечения мог произойти из-за человеческого фактора.
Также 29 июля ещё больше упало давление в промежуточной камере служебного модуля «Звезда». Однако, по словам главы Роскосмоса, это не связано с включением двигателей «Науки». Утечку воздуха обнаружили ещё в сентябре 2019, но устранить её пока не получается.
Снаружи аппарат оснащён 11-метровым роботом-манипулятором ERA. Его разработали в Нидерландах по заказу Европейского космического агентства. Манипулятор будет вместо людей выполнять в открытом космосе трудные и опасные задания.
Между тем Новицкий и Дубров обещают в скором времени провести более подробную видеоэкскурсию внутри «Науки».
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