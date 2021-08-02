Роскосмос показал модуль «Наука» изнутри

Первые видеокадры модуля «Наука» изнутри. Здесь будут проводить научные эксперименты. И, как ожидается, функциональные возможности российского..

Первые видеокадры модуля «Наука» изнутри. Здесь будут проводить научные эксперименты. И, как ожидается, функциональные возможности российского сегмента на МКС значительно расширятся.

Первыми обследовали модуль космонавты Олег Новицкий и Пётр Дубров. До этого в «Науке» очистили воздух и взяли его пробы.

Модуль пристыковался к МКС 29 июля. В тот же день незапланированно завелись двигатели «Науки». Безопасности экипажа инцидент не угрожал. Однако орбитальная станция повернулась на 45 градусов.

Позже её положение восстановилось. В Роскосмосе заявили, что сбой в работе программного обеспечения мог произойти из-за человеческого фактора.

Также 29 июля ещё больше упало давление в промежуточной камере служебного модуля «Звезда». Однако, по словам главы Роскосмоса, это не связано с включением двигателей «Науки». Утечку воздуха обнаружили ещё в сентябре 2019, но устранить её пока не получается.

Снаружи аппарат оснащён 11-метровым роботом-манипулятором ERA. Его разработали в Нидерландах по заказу Европейского космического агентства. Манипулятор будет вместо людей выполнять в открытом космосе трудные и опасные задания.

Между тем Новицкий и Дубров обещают в скором времени провести более подробную видеоэкскурсию внутри «Науки».

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