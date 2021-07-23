США наложили санкции на кубинских чиновников за подавление протестов

США наложили санкции на кубинских чиновников. Вашингтон обвиняет их в нарушении прав человека во время подавления..

США наложили санкции на кубинских чиновников. Вашингтон обвиняет их в нарушении прав человека во время подавления недавних антиправительственных протестов.

Меры ввели в отношении министра Революционных вооруженных сил и подразделения безопасности при Министерстве внутренних дел. Оно, по данным разведки США, участвовало в разгоне людей.

Массовые народные выступления вспыхнули на Кубе в середине июля впервые более чем за 60 лет. Тысячи протестующих вышли на улицы примерно в двадцати городах по всему острову, скандируя «Свобода!» и «Долой диктатуру!»

Причиной стал экономический кризис, который привёл к нехватке основных товаров и перебоям с электроэнергией.

Арестовали сотни активистов. Среди них – актёр и драматург Юниор Гарсия. Сейчас он под домашним арестом.

[Юниор Гарсия, активист]:

«Перед моей дверью стоят четыре офицера. Они не дают мне выйти на улицу и говорят, что я не могу ходить на работу. Когда я выхожу за сигаретами или едой, один из них идёт со мной. На самом деле их ещё больше, потому что сегодня утром мы насчитали уже восемь».

По данным Human Rights Watch, в ходе протестов арестовали более 500 человек, включая активистов, художников и журналистов.

[Хуан Папьер, представитель Human Rights Watch]:

«Большинству не дают связаться с родными. Местонахождение многих из них неизвестно. Многие были избиты, некоторых пытали».

Кубинские власти утверждают, что протесты организовали так называемые контрреволюционеры, получающие финансирование от США.

Между тем, Вашингтон признаёт, что целевые санкции могут не иметь большого воздействия. Кубинцы редко ездят в Соединённые Штаты или устанавливают со страной финансовые связи.

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