СБ ООН призвал создать новое правительство в Афганистане

Совет Безопасности ООН призвал провести переговоры и создать новое правительство в Афганистане. Оно должно быть объединённым..

Совет Безопасности ООН призвал провести переговоры и создать новое правительство в Афганистане. Оно должно быть объединённым и многосторонним, а также включать женщин.

Этот вопрос в СБ ООН обсуждали в понедельник. Он также призвал немедленно прекратить насилие и нарушения прав человека и разрешить в страну гуманитарный доступ. Ранее к этому призвал и генеральный секретарь ООН.

[Антониу Гутерриш, генеральный секретарь ООН]:

«Меня особенно беспокоят сообщения о растущих нарушениях прав человека в отношении женщин и девочек Афганистана, которые опасаются возвращения в самые мрачные дни».

В Афганистане, включая столицу, продолжается хаос после того, как контроль там захватила группировка «Талибан», запрещённая в России и других странах. В понедельник в центральном международном аэропорту царил хаос. Тысячи людей собрались там прямо у терминалов и на взлётно-посадочных полосах в надежде улететь из страны.

Сообщается, что там погибло несколько человек. Возможно, в давке. Также говорили, что кто-то стрелял по толпе.

Известно, что некоторые погибли после того, как люди в панике стали взбираться на взлетающие самолёты. Некоторые упали вниз с большой высоты уже после взлёта.

Сейчас людей вокруг аэропорта стало меньше. Координировать эвакуации начали американские военные и их союзники, включая Великобританию и Австралию. Они пытаются вывезти десятки тысяч афганцев, которые находятся в зоне риска. Среди них те, кто работал на изгнанное правительство, а также сотрудничал с иностранными силами.

На улицах Кабула можно увидеть много боевиков на правительственных автомобилях. Они начали изымать оружие у гражданского населения. Группировка говорит, что людям оно больше не нужно, поскольку война завершилась.

«Талибан» объявил, что женщинам в стране нужно будет носить хиджаб. Однако он обещает, что они смогут работать и получать образование. Также он утверждает, что помилует всех госслужащих и тех, кто сотрудничал с США и их союзниками. Ранее поступили сообщения, что афганских военных, попавших в плен, расстреляли.

Министр иностранных дел Великобритании говорит, что его страна будет пристально следить за ситуацией в Афганистане.

[Доминик Рааб, министр иностранных дел Великобритании]:

«Мы будем требовать от них соблюдать свои обязательства и никогда не позволим использовать Афганистан в качестве плацдарма для террора».

Между тем, президент США Джо Байден ещё раз сказал, что не жалеет о своём решении вывести американских военных из страны. Он также раскритиковал афганскую армию за нежелание противостоять талибам.

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