Глава тибетцев в изгнании предупредил об опасности культурного геноцида в Тибете

Глава тибетского правительства в изгнании, которое базируется в Индии, объявил, что существует серьёзная угроза «культурного геноцида» в Тибете. По его словам, международное сообщество должно противостоять Китаю в преддверии зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

Пенпа Церинг, избранный в этом месяце президентом Центральной тибетской администрации, сказал, что по-прежнему поддерживает мирное урегулирование отношений с Китаем. Однако он считает, что нынешняя политика Пекина угрожает будущему тибетской культуры.

[Пенпа Церинг, президент Центральной тибетской администрации]:

«Я всегда говорил, что мы не против мультикультурализма. Но этническое большинство полностью подавляет меньшинство. А это равносильно культурному геноциду, который проводит государство».

Правозащитные организации и жители Тибета говорят, что Пекин ввёл строгий контроль над религией и языковым образованием. Одновременно он поощряет миграцию в регион ханьцев – крупнейшей этнической группы Китая.

[Пенпа Церинг, президент Центральной тибетской администрации]:

«Китай не может создать иллюзию, будто освободил Тибет от феодализма, рабства и тому подобного. Каждое общество прошло разные стадии эволюции, и Тибет также прошел через разные стадии своего развития. Но там было не так плохо, как сегодня при коммунизме».

Центральная тибетская администрация находится в индийской Дхарамсале. Её президент отметил, что когда нынешний Далай-лама умрёт, то он сам определит место своего перерождения.

[Пенпа Церинг, президент Центральной тибетской администрации]:«Его святейшество говорил много раз, что именно он переродится и он определит место. Он очень ясно дал понять, что он родится в свободной стране. Если Тибет к тому времени станет свободным, тогда он может переродиться в Тибете. Если Тибет к тому времени не станет свободным, он не переродится в Тибете».

Китайские войска захватили Тибет в 1950 году. Пекин называет это «мирным освобождением». В 1959-м после неудавшегося восстания духовный лидер Далай-лама бежал из страны. Вслед за ним регион покинули тысячи человек. Сегодня в изгнании живёт около 150 тысяч тибетцев.

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