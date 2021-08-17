Мамонт, который прошёл две окружности Земли
Владелец этого бивня жил на территории современной Аляски 17 тысяч лет назад. Недавно учёные провели исследование..
Дата загрузки: 2021-08-17
Например, за 28 лет своего существования он прошёл такое расстояние, которого хватило бы, чтобы дважды обогнуть земной шар. Умер этот самец от голода в самых северных горах региона.
[Мэттью Вуллер, исследователь]:
«Нас удивило резкое увеличение количества изотопов азота, которые накопились во время его последней зимы. Это указывает на пищевой стресс и голодание. В последний год жизни мамонт сократил свои передвижения до области вокруг того места за Полярным кругом, где он в итоге умер».
Учёные разрезали бивень и исследовали его слои миллиметр за миллиметром.
[Мэттью Вуллер, исследователь]:
«Мы взяли отрезки по пять сантиметров по всей длине бивня. Бивень растёт, как ряд рожков мороженого, сложенных один в другой. Именно так он непрерывно увеличивается».
Хотя в то время ледники простирались далеко на юг, большую часть Аляски покрывали леса и травянистые степи. Это было идеальное пастбище.
В 15-16 лет наш мамонт резко увеличил диапазон своих перемещений. Он стал ходить дальше на север и выше в горы. Это поведение похоже на современных слонов, когда зрелые самцы уходят из стада.
Учёные надеются, что их исследования помогут сохранить животных, которые обитают в арктических регионах сегодня. Многие виды находятся под угрозой из-за изменения климата.
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