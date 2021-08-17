Мамонт, который прошёл две окружности Земли

Владелец этого бивня жил на территории современной Аляски 17 тысяч лет назад. Недавно учёные провели исследование..

Владелец этого бивня жил на территории современной Аляски 17 тысяч лет назад. Недавно учёные провели исследование структуры кости и смогли многое понять о жизни этого мамонта.

Например, за 28 лет своего существования он прошёл такое расстояние, которого хватило бы, чтобы дважды обогнуть земной шар. Умер этот самец от голода в самых северных горах региона.

[Мэттью Вуллер, исследователь]:

«Нас удивило резкое увеличение количества изотопов азота, которые накопились во время его последней зимы. Это указывает на пищевой стресс и голодание. В последний год жизни мамонт сократил свои передвижения до области вокруг того места за Полярным кругом, где он в итоге умер».

Учёные разрезали бивень и исследовали его слои миллиметр за миллиметром.

[Мэттью Вуллер, исследователь]:

«Мы взяли отрезки по пять сантиметров по всей длине бивня. Бивень растёт, как ряд рожков мороженого, сложенных один в другой. Именно так он непрерывно увеличивается».

Хотя в то время ледники простирались далеко на юг, большую часть Аляски покрывали леса и травянистые степи. Это было идеальное пастбище.

В 15-16 лет наш мамонт резко увеличил диапазон своих перемещений. Он стал ходить дальше на север и выше в горы. Это поведение похоже на современных слонов, когда зрелые самцы уходят из стада.

Учёные надеются, что их исследования помогут сохранить животных, которые обитают в арктических регионах сегодня. Многие виды находятся под угрозой из-за изменения климата.

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