Уникальное ацтекское шоу: пляски под луной
Ацтекские пляски при свете луны. На плавучих садах Сочимилько на окраине Мехико показывают ночное шоу. Оно..
Дата загрузки: 2021-07-28
Ацтекские пляски при свете луны. На плавучих садах Сочимилько на окраине Мехико показывают ночное шоу. Оно погружает зрителей в доколумбовые времена. Такие выступления – местная традиция. Но на этот раз в них привнесли новые элементы.
[Иори Дельгадо, продюсер шоу]:
«Мы привыкли видеть эти истории в исполнении традиционных танцоров или фольклорных коллективов. На этот раз здесь задействованы акробаты, танцоры, проекции, спецэффекты, животные. Это выглядит совсем по-другому, очень интересно, очень технологично».
Так местные власти пытаются вернуть туристов. Их число заметно поубавилось с началом пандемии. Зрители остались довольны.
[зрительница]:
«Мне всё понравилось. Люди здесь приветливые, еда – вкусная и очень полезная, а зрелище – невероятное. Намного лучше, чем я ожидала».
[зрительница]:
«Это совершенно другая культура, что-то новое. Нам очень понравилось, и мы под большим впечатлением».
Плавучие сады Сочимилько внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Их часто называют «Мексиканской Венецией». Острова построили ацтеки, и изначально они занимали более восьми тысяч гектаров. Здесь выращивали различные культуры: от пищевых до декоративных.
С приходом на эту территорию европейцев площадь садов начала сокращаться, часть водоёмов осушили.
Сегодня мексиканцы стараются возродить наследие предков и традиции по выращиванию сельхозкультур.
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