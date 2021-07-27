Уникальное ацтекское шоу: пляски под луной

Ацтекские пляски при свете луны. На плавучих садах Сочимилько на окраине Мехико показывают ночное шоу. Оно..

Ацтекские пляски при свете луны. На плавучих садах Сочимилько на окраине Мехико показывают ночное шоу. Оно погружает зрителей в доколумбовые времена. Такие выступления – местная традиция. Но на этот раз в них привнесли новые элементы.

[Иори Дельгадо, продюсер шоу]:

«Мы привыкли видеть эти истории в исполнении традиционных танцоров или фольклорных коллективов. На этот раз здесь задействованы акробаты, танцоры, проекции, спецэффекты, животные. Это выглядит совсем по-другому, очень интересно, очень технологично».

Так местные власти пытаются вернуть туристов. Их число заметно поубавилось с началом пандемии. Зрители остались довольны.

[зрительница]:

«Мне всё понравилось. Люди здесь приветливые, еда – вкусная и очень полезная, а зрелище – невероятное. Намного лучше, чем я ожидала». [зрительница]:

«Это совершенно другая культура, что-то новое. Нам очень понравилось, и мы под большим впечатлением».

Плавучие сады Сочимилько внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Их часто называют «Мексиканской Венецией». Острова построили ацтеки, и изначально они занимали более восьми тысяч гектаров. Здесь выращивали различные культуры: от пищевых до декоративных.

С приходом на эту территорию европейцев площадь садов начала сокращаться, часть водоёмов осушили.

Сегодня мексиканцы стараются возродить наследие предков и традиции по выращиванию сельхозкультур.

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