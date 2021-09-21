Одичавшие лошади в Боснии одних радуют, а другим приносят беды

Дикие лошади носятся по холмам на западе Боснии. Для одних они стали источником дохода, а для..

Дикие лошади носятся по холмам на западе Боснии. Для одних они стали источником дохода, а для других – головной болью.

Туристические агентства рады, что лошади размножаются.

[Марин Мамуза, фотограф и владелец туристического агентства]:

«Сейчас на плато живёт около тысячи лошадей. Это домашние лошади, которых отпустили в дикую природу, когда люди перешли на технику. Когда они оказались не нужны, когда владельцы перестали их использовать как рабочую силу на поле, то просто освободили их».

Этот владелец туристического агентства говорит, что поток отдыхающих сюда увеличивается с каждым сезоном.

[Марин Мамуза, фотограф и владелец туристического агентства]:

«Этим местом очень интересуются иностранные туристы. В прошлом году из-за кризиса, связанного с COVID-19, выяснилось, что местным туристам это направление тоже интересно, и они хотят посмотреть на диких лошадей Ливно».

А вот фермеры, напротив, говорят, что лошади лишают их скот основных ресурсов – травы и воды.

[Бенжамин Варупа, скотовод]:

«Они пьют воду, а потом у нас начинаются проблемы. Если идёт дождь – хорошо. Но если дождя нет, то мы ничего не можем поделать».

Кроме того, лошади лягают коров, и те нередко получают травмы.

[Бенжамин Варупа, скотовод]:

«Какой выход? Исчезнут либо дикие лошади, либо мы – фермеры».

Мэр города Ливно говорит, что проблему будут решать. Но как, пока неясно.

[Дарко Чондрич, мэр Ливно]:

«У лошадей есть потенциал, и, с другой стороны, они представляют собой проблему для фермеров, которые содержат крупный рогатый скот и овец на горе Чинкар. Кроме того, есть бассейны, где большое количество лошадей пьют воду, и в летние месяцы скот остается без воды».

Тем временем, представители турбизнеса призывают открыть здесь национальный парк и взять одичавших лошадей под охрану государства.

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