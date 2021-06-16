Австралийский штат Виктория опутала гигантская паутина

Похоже на кадры из какого-нибудь фильма ужасов, но это обычные австралийские будни. Тысячи пауков вместе со..

Похоже на кадры из какого-нибудь фильма ужасов, но это обычные австралийские будни. Тысячи пауков вместе со своей паутиной покрыли районы штата Виктория после того, как в регионе начались наводнения.

От большой воды пауки, как правило, бегут на возвышенности, и их концентрация в отдельных местах сильно увеличивается. Гигантскую паутину плетут, чтобы подняться над мокрой землёй и защититься от сырости.

Эти кадры сняты недалеко от города Лонгфорд в сельском регионе Джипсленд.

Циклон принёс обильные дожди и вызвал здесь наводнение на прошлой неделе. В результате разгула стихии погиб один человек. Жители города Траралгон получили предписание об эвакуации.

Что касается нашествия пауков, австралийцев оно особо не беспокоит. Никакой опасности это явление не представляет. Когда станет суше, членистоногие вернутся в свои привычные места проживания.

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