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Уровень воды в притоках Амазонки бьёт 100-летние рекорды

Уровень воды в притоках Амазонки бьёт 100-летние рекорды

Вода в реке Риу-Негру в Бразилии – крупнейшем левом притоке Амазонки – поднялась до рекордного уровня..

Дата загрузки: 2021-06-02

Вода в реке Риу-Негру в Бразилии – крупнейшем левом притоке Амазонки – поднялась до рекордного уровня из-за наводнений. Ливни вызвал природный феномен Ла-Нинья.

Как сообщает Геологическая служба Бразилии, сейчас глубина реки достигает 29,98 метра. Такого не было с 1902 года.

В штате Амазонас от наводнения пострадали более 450 тысяч человек. В десятках городов затоплены улицы и дома.

[местный житель]:
«Если воды станет больше ещё на два сантиметра, дом ещё больше поднимется, и уже ничем не поможешь. Мэр сказал, что поможет, но, как видите, не помог».

Уровень воды в других притоках Амазонки также вот-вот побьёт рекорды.

Ситуацию усугубляет то, что в конце прошлого года Манаус – столица Амазонас – стала эпицентром пандемии коронавируса. Местная система здравоохранения до сих пор перегружена.

Некоторые уверены, что столь сильные погодные катаклизмы вызывает изменение климата. Семь из десяти крупнейших наводнений в бассейне Амазонки произошли за последние 13 лет.

При этом другие обширные территории Бразилии страдают от сильной засухи. Власти предупреждают, что это может привести к нехватке электроэнергии, вырабатываемой гидроэлектростанциями.
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