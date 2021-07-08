В Швеции немецкие слэклайнеры побили мировой рекорд по хайлайну

Четверо немецких слэклайнеров установили новый мировой рекорд по хайлайну. Они прошли по стропе длиной 2 километра..

Четверо немецких слэклайнеров установили новый мировой рекорд по хайлайну. Они прошли по стропе длиной 2 километра 150 метров, натянутой между горами на высоте 600 метров. Местом для этого выбрали долину в шведской Лапландии.

Этот рекорд стал командным достижением. Все пользовались страховкой.

[Квирин Хертерих, слэклайнер]:

«Я сосредоточился на том, чтобы идти очень медленно, не совершать ошибок и просто добраться до конца».

Команда слэклайнеров два дня натягивала стропы. При этом понадобилась помощь дрона, поскольку склон одной горы слишком крутой.

[помощник слэклайнеров]:

«Это занимает много времени, поскольку это не стометровая стропа».

На руку слэклайнерам сыграл полярный день. В середине лета здесь солнце не заходит за горизонт. Это дало команде больше времени на то, чтобы установить рекорд в течении дня.

[Давид Шостром, организатор]:

«Было сложно, потому что местность открытая. Стропа висит на высоте 600 метров, а её длина 2150 метров, и иногда здесь очень ветрено».

Неподалёку от этого места находится ландшафтный заповедник Абиску. Туристы часто выбирают его для пеших прогулок.

Короткая ссылка на эту страницу: