В Швеции немецкие слэклайнеры побили мировой рекорд по хайлайну
Четверо немецких слэклайнеров установили новый мировой рекорд по хайлайну. Они прошли по стропе длиной 2 километра..
Дата загрузки: 2021-07-08
Этот рекорд стал командным достижением. Все пользовались страховкой.
[Квирин Хертерих, слэклайнер]:
«Я сосредоточился на том, чтобы идти очень медленно, не совершать ошибок и просто добраться до конца».
Команда слэклайнеров два дня натягивала стропы. При этом понадобилась помощь дрона, поскольку склон одной горы слишком крутой.
[помощник слэклайнеров]:
«Это занимает много времени, поскольку это не стометровая стропа».
На руку слэклайнерам сыграл полярный день. В середине лета здесь солнце не заходит за горизонт. Это дало команде больше времени на то, чтобы установить рекорд в течении дня.
[Давид Шостром, организатор]:
«Было сложно, потому что местность открытая. Стропа висит на высоте 600 метров, а её длина 2150 метров, и иногда здесь очень ветрено».
Неподалёку от этого места находится ландшафтный заповедник Абиску. Туристы часто выбирают его для пеших прогулок.
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