Коронавирусные показатели в Мексике снова бьют антирекорды

Мексика пытается сдержать новую волну эпидемии коронавируса. Суточное число заболевших бьёт антирекорды, а официальный уровень смертности от COVID превысил 250 тысяч человек. Это один из самых высоких показателей в мире.

Так, 18 августа число новых заболевших достигло 29 тысяч человек. Столько в стране ещё не выявляли с начала пандемии. Смертей в тот день было 940, самое высокое число с февраля.

Родственники пациентов говорят, что больницы опять переполнены.

[Хайме Гонсалес, родственник пациента с COVID]:

«Кислорода уже не хватает, коек в больницах – тоже. Люди не могут постоянно сидеть дома, но мы не смогли сбалансировать два аспекта: беречь здоровье и вести экономически активную жизнь».

При этом врачи отмечают, что в стационар стали чаще попадать молодые.

[Алехандро Каналес, медик]:

«К сожалению, число случаев возросло. И теперь это не только пожилые, но и молодые в возрасте 15, 18 и 25 лет. Люди не обращали внимания на правительство и не оставались дома». [Рейна Санчес, родственница пациента с COVID]:

«Несмотря на то, что люди вакцинированы, они всё равно заболевают. Они не понимают этого и ходят без масок. Самое грустное, что сейчас заражаются дети. Вчера несколько детей с COVID попали в больницу».

Эксперты отмечают, что реальное количество случаев, вероятно, намного превышает официальные цифры. При этом более высокие показатели, возможно, частично связаны с тем, что в Мексике ак

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