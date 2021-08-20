Коронавирусные показатели в Мексике снова бьют антирекорды
Мексика пытается сдержать новую волну эпидемии коронавируса. Суточное число заболевших бьёт антирекорды, а официальный уровень смертности..
Дата загрузки: 2021-08-20
Так, 18 августа число новых заболевших достигло 29 тысяч человек. Столько в стране ещё не выявляли с начала пандемии. Смертей в тот день было 940, самое высокое число с февраля.
Родственники пациентов говорят, что больницы опять переполнены.
[Хайме Гонсалес, родственник пациента с COVID]:
«Кислорода уже не хватает, коек в больницах – тоже. Люди не могут постоянно сидеть дома, но мы не смогли сбалансировать два аспекта: беречь здоровье и вести экономически активную жизнь».
При этом врачи отмечают, что в стационар стали чаще попадать молодые.
[Алехандро Каналес, медик]:
«К сожалению, число случаев возросло. И теперь это не только пожилые, но и молодые в возрасте 15, 18 и 25 лет. Люди не обращали внимания на правительство и не оставались дома».
[Рейна Санчес, родственница пациента с COVID]:
«Несмотря на то, что люди вакцинированы, они всё равно заболевают. Они не понимают этого и ходят без масок. Самое грустное, что сейчас заражаются дети. Вчера несколько детей с COVID попали в больницу».
Эксперты отмечают, что реальное количество случаев, вероятно, намного превышает официальные цифры. При этом более высокие показатели, возможно, частично связаны с тем, что в Мексике ак
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