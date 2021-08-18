Уровень крупнейшего водохранилища США опустился до критической отметки

Юго-запад США, переживающий сильнейшую засуху, теперь будет вынужден экономить воду. Впервые для крупнейшего водохранилища страны, которое..

Юго-запад США, переживающий сильнейшую засуху, теперь будет вынужден экономить воду. Впервые для крупнейшего водохранилища страны, которое называется Мид, официально введён режим чрезвычайной ситуации. Уровень воды опустился до критической отметки.

Водохранилище Мид образовано от плотины Гувера, возведённой на реке Колорадо в 50 километрах от Лас-Вегаса. С октября три штата США начнут получать из него меньше воды. Это Аризона, Невада и Нью-Мексико.

Самое большое урезание коснётся Аризоны. Она потеряет 18% объёма. Невада лишится семи процентов, и Нью-Мексико – пяти.

[Джон Энтсмингер, представитель Водного департамента Невады]:

«Мы должны адаптироваться к новой реальности более тёплого и засушливого климата. Водные ресурсы реки Колорадо не такие, как было сто лет назад».

Водохранилище Мид появилось в 30-х годах прошлого века. Оно снабжает водой 25 миллионов жителей городов Лос-Анджелес, Сан-Диего, Финикс, Тусон и Лас-Вегас.

Объём сбрасываемой воды определяется ежегодным исследованием уровня в водохранилищах зимой. Ожидается, что в январе высота озера Мид составит 325 метров. Это почти на три метра ниже критической отметки.

[Том Бущацке, глава Департамента водных ресурсов Аризоны]:

«Исследования показали, что в июле 2023 года уровень озера Мид опустится ниже 314 метров. Согласно плану действий в связи с засухой, Аризона, Калифорния и Невада должны провести консультации и не допустить, чтобы уровень опустился ниже 311 метров».

Из-за засухи мелеет и водохранилище Пауэлл. Оно считается вторым по объёмам в США после Мида.

Короткая ссылка на эту страницу: