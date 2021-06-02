Засуха в Калифорнии: фермеры готовятся к экономической катастрофе

На этой ферме в Калифорнии вовсю продолжают сажать дыни. Владелец плантации говорит: молится, чтобы хватило воды...

На этой ферме в Калифорнии вовсю продолжают сажать дыни. Владелец плантации говорит: молится, чтобы хватило воды.

Предприниматель остро нуждается в качественном урожае, поскольку треть его владений общей площадью более 800 гектаров в этом сезоне осталась пустой из-за сильнейшей засухи.

[Джо Дель Боске, фермер]:

«На этой стороне около недели назад мы посадили дыни. Они созреют примерно в августе. Тогда здесь будет работать много людей. А на том поле ничего не посажено. Воды нет, поэтому мы не будем сажать, и там не будет урожая. Как видите, там никто не работает, и с этого поля не будет никакого продовольствия в этом году».

И он не единственный, кто в этом сезоне оставил своё поле пустым. Многие калифорнийские фермеры говорят, что из-за засухи получат недостаточно воды от федеральных и местных агентств, которые регулируют водохранилища и каналы штата. По этой причине сезон посева спланировать очень сложно.

Дель Боске, который выращивает дыни, спаржу, сладкую кукурузу, миндаль и вишню, сказал, что его предприятие может потерять более полумиллиона долларов дохода, и многие из его 700 рабочих останутся без зарплаты.

[Джо Дель Боске, фермер]:

«Это экономическая катастрофа. Мы не сажаем урожай, у нас нет рабочих мест, мы не производим продукты питания. И, как мы видели во время пандемии, вы знаете, что эта отрасль важна для всех. Мы работаем, чтобы накормить всех».

Он и другие фермеры говорят, что засуха усугубилась тем, что последние 40 лет в Калифорнии почти не инвестировали в инфраструктуру хранения воды.

Региональный директор Бюро мелиорации говорит, что агентству пришлось сократить объём водораспределения практически до нуля.

[Эрнест Конант, директор Бюро мелиорации]:

«Нам нужно построить дополнительные водохранилища. Мы вместе со штатом реализуем несколько проектов. Но вы знаете, что на это уйдёт несколько лет».

Впрочем, фермеры и сельхозрабочие не могут ждать так долго. Их средства к существованию зависят от культур, которые нуждаются в большом объёме воды. Также они вносят огромный вклад в экономику Калифорнии.

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