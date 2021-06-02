Власти Кыргызстана полностью взяли под контроль месторождение «Кумтор»
Власти Кыргызстана объявили, что полностью взяли под контроль золоторудное месторождение «Кумтор» – крупнейшее в Центральной Азии...
Дата загрузки: 2021-06-02
Это был крупнейший для страны инвестиционный проект. Однако 17 мая кыргызский парламент утвердил национализацию месторождения. Власти намерены назначить внешнее управление. Говорят, что это необходимо, чтобы решить экологические вопросы, а также проблемы безопасности.[Нурдин Усенов, представитель «Кумтора»]:
«Все отделы – золотоизвлекательная фабрика, горнопроизводственный отдел, техобслуживание тяжёлой техники, экология, все структурные вспомогательные подразделения – работают в штатном режиме. Нет никаких проблем. Все программные компьютерные системы, которые были заблокированы, восстановлены».
Как ожидается, рудник будет придерживаться планов добычи, утверждённых Centerra Gold. В этом году они составляют от 14 до 15 тонн золота.
Глава государственного комитета по окружающей среде и климату говорит, что оператор одной из самых высокогорных шахт в мире нанёс ущерб близлежащим ледникам, сбросив туда более миллиарда тонн пустой породы.[Динара Кутманова, глава Комитета по климату]:
«С начала разработки, с 95-го года компания «Кумтор Голд Компани», дочка канадской компании «Центерра Голд Инк», складировала пустые породы, отходы горного производства, на ледниках «Давыдова», которые вы видите слева, а также на леднике «Лысый»».
Президент и главный исполнительный директор Centerra Gold говорит, что обвинения безосновательны.[Скотт Перри, глава компании Centerra Gold]:
«К сожалению, я должен сказать, что это действительно похоже на согласованные усилия по ложному оправданию национализации рудника. Это беспокоит и это печально. Власти Кыргызской Республики неоднократно отказывались от сотрудничества с «Центеррой», несмотря на многие попытки».
Centerra заявила, что её киргизские подразделения уже начали процедуру банкротства в суде США. Это должно помешать Кыргызстану лишить «Кумтор Голд» его активов или иным образом распорядиться рудником в нарушение инвестиционных соглашений с компанией. Ранее она подала иск в международный арбитражный суд.
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