Власти Кыргызстана полностью взяли под контроль месторождение «Кумтор»

Власти Кыргызстана объявили, что полностью взяли под контроль золоторудное месторождение «Кумтор» – крупнейшее в Центральной Азии...

Власти Кыргызстана объявили, что полностью взяли под контроль золоторудное месторождение «Кумтор» – крупнейшее в Центральной Азии. Его разрабатывала канадская компания Centerra Gold.

Это был крупнейший для страны инвестиционный проект. Однако 17 мая кыргызский парламент утвердил национализацию месторождения. Власти намерены назначить внешнее управление. Говорят, что это необходимо, чтобы решить экологические вопросы, а также проблемы безопасности.

[Нурдин Усенов, представитель «Кумтора»]:«Все отделы – золотоизвлекательная фабрика, горнопроизводственный отдел, техобслуживание тяжёлой техники, экология, все структурные вспомогательные подразделения – работают в штатном режиме. Нет никаких проблем. Все программные компьютерные системы, которые были заблокированы, восстановлены».

Как ожидается, рудник будет придерживаться планов добычи, утверждённых Centerra Gold. В этом году они составляют от 14 до 15 тонн золота.

Глава государственного комитета по окружающей среде и климату говорит, что оператор одной из самых высокогорных шахт в мире нанёс ущерб близлежащим ледникам, сбросив туда более миллиарда тонн пустой породы.

[Динара Кутманова, глава Комитета по климату]:«С начала разработки, с 95-го года компания «Кумтор Голд Компани», дочка канадской компании «Центерра Голд Инк», складировала пустые породы, отходы горного производства, на ледниках «Давыдова», которые вы видите слева, а также на леднике «Лысый»».

Президент и главный исполнительный директор Centerra Gold говорит, что обвинения безосновательны.

[Скотт Перри, глава компании Centerra Gold]:«К сожалению, я должен сказать, что это действительно похоже на согласованные усилия по ложному оправданию национализации рудника. Это беспокоит и это печально. Власти Кыргызской Республики неоднократно отказывались от сотрудничества с «Центеррой», несмотря на многие попытки».

Centerra заявила, что её киргизские подразделения уже начали процедуру банкротства в суде США. Это должно помешать Кыргызстану лишить «Кумтор Голд» его активов или иным образом распорядиться рудником в нарушение инвестиционных соглашений с компанией. Ранее она подала иск в международный арбитражный суд.

Короткая ссылка на эту страницу: