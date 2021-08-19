Куба ужесточает контроль над социальными сетями. Теперь на этих платформах запрещены публикации, которые могут нанести ущерб..

Куба ужесточает контроль над социальными сетями. Теперь на этих платформах запрещены публикации, которые могут нанести ущерб «престижу страны». Это уже вызвало недовольство многих граждан и международных правозащитников.

Закон №35 появился через месяц после самых массовых антиправительственных протестов на социалистическом острове за последние десятилетия. Выступления людей были организованы именно благодаря социальным сетям.

Новый закон запрещает распространение ложных новостей, сообщений или контента, которые считаются оскорбительными или «подстрекают к мобилизации и другим действиям, нарушающим общественный порядок».

Нарушителей будут считать кибертеррористами. Их могут ограничить в доступе к сети. При этом, какие наказания предусмотрены в рамках закона, пока неизвестно.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель написал: «Наш закон №35 направлен против дезинформации и кибер-лжи».

Эксперты уже говорят, что расплывчатые формулировки закона позволят применять его произвольно.

[Эрика Гевара-Росас, представительница Amnesty International]:

«Власти Кубы добиваются абсолютного контроля над Интернетом и телекоммуникациями, а также формализуют цифровые репрессии. Они стремятся ограничить пространство, в котором люди могут свободно получать информацию».

Мобильный Интернет на Кубе появился чуть более двух лет назад. Такие платформы, как Facebook и WhatsApp, позволили кубинцам делиться недовольством и даже собраться на протесты.

[Элой Виера, юрист]:

«Невозможно заглушить голоса людей в Интернете с помощью репрессивных механизмов. Люди всегда будут на шаг впереди репрессий. В социальных сетях слишком много мнений, чтобы их можно было принудительно регулировать с помощью закона».

В прошлом месяце правительство США заявило, что работает с частными компаниями и Конгрессом, чтобы сделать Интернет для жителей Кубы более доступным.

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