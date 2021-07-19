Испытай внедорожник: Чикагский автосалон теперь интерактивный

Это должно привлечь внимание молодёжи к новинкам автопрома. Чикагское мотор-шоу 21-го года впервые проходит не только..

Это должно привлечь внимание молодёжи к новинкам автопрома. Чикагское мотор-шоу 21-го года впервые проходит не только в помещении, но и на открытом воздухе. На нынешнем автошоу меньше площадок, но больше взаимодействия.

Гости могут поучаствовать в испытании внедорожников на специальных полосах с препятствиями. Экстремальные тест-драйвы проводят профессиональные водители.

[Джон Вучич, гость Чикагского автосалона]:

«Это больше похоже на праздник с различными аттракционами». [Портер Вучич, гость Чикагского автосалона]:

«Это невероятно. Когда едешь вверх, а потом спускаешься вниз, взгляд то упирается в небо, то прямо в пол. Это по-настоящему весело».

Для испытательных поездок доступны внедорожники Ford, Jeep, Chevrolet, Lincoln, Dodge и других брендов. Гости сравнивают такие тест-драйвы с катанием на американских горках.

[Майк Вильянуэва, гость Чикагского автосалона]:

«Я не испугался, поскольку видел, как другие участвуют в испытаниях. Поэтому я подумал, что тоже смогу. Но довольно необычно сидеть в машине, которая находится под таким углом».

В этом году Чикагский автосалон перенесли с февраля на июль. При этом многие компании отказались от живого участия и проводят виртуальные презентации. В таких условиях интерактивный формат обретает особую значимость для гостей выставки. Помимо испытаний внедорожников они также могут взять на тест-драйв другие автомобили.

Чикагский автосалон – крупнейшее мотор-шоу Северной Америки. До пандемии он ежегодно привлекал более миллиона зрителей.

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