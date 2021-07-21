О судьбе мусора рассказывают в музее под Петербургом

Мусорные баки и отходы превратились в экспонаты музея в пригороде Санкт-Петербурга. Здесь можно увидеть, как выглядит..

Мусорные баки и отходы превратились в экспонаты музея в пригороде Санкт-Петербурга. Здесь можно увидеть, как выглядит гигантская свалка, а также – узнать всё о том, что происходит с мусором после раздельного сбора.

[Герман Хильченко, глава музея «PRO мусор»]:

«Человек заходит и проходит по экспозиции как по лабиринту, блуждает и в итоге выходит в новое, светлое, зелёное будущее, которое может быть связано с отходами как со вторичными ресурсами».

В России ежегодно производится до 60 миллионов тонн твёрдых бытовых отходов. На переработку идёт менее 10%. Всё остальное попадает на свалки, в том числе – незаконные.

В музее есть вещи, которые можно сделать из отходов. Это и пластиковая 3D-печатная мебель, и предметы домашнего обихода.

[Герман Хильченко, глава музея «PRO мусор»]:

«Миссия нашего проекта в целом направлена на воспитание одной простой мысли: отходы – это не мусор, а сырьё – сырьё для производства полезной готовой продукции».

Рассказывают здесь о рекультивации, о том, как много ресурсов теряется при сжигании мусора, и какой при этом вред наносят окружающей среде.

[Светлана Красова, гостья музея]:

«Когда ты попадаешь на инсталляцию полигона, становится очень грустно. И, конечно, ты начинаешь задумываться, какой же мне лучше вклад внести в экологию». [Сергей Бочин, гость музея]:

«У меня очень хорошие эмоции, положительные. По моему мнению, надо больше таких центров-музеев открывать».

Само трёхэтажное здание музея создано из морских контейнеров. Их можно разобрать и перевезти в другое место. Сейчас музей работает в Кудрово.

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