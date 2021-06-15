Что придумали взрослые ради улыбки ребёнка

Трёхлетний Квинн Уотерс из штата Массачусетс болен. Он не может выходить из дома, и родственники и незнакомые люди стараются поднять ему настроение.

У Квинна диагностировали рак мозга. Малыш прошёл курс химиотерапии и перенёс операцию. Мальчик провёл несколько месяцев в больнице. Потом врачи сказали, что ребёнок 3 месяца должен находиться в изоляции дома из-за ослабленного иммунитета.

Лужайка перед домом Квинна превратилась в сцену. «Люди приходили отовсюду», – вспоминает Джарлат, отец мальчика. «Люди спрашивали, что они могут сделать. Они пытались придумать разные способы, чтобы на лице сына появилась улыбка», – рассказал Джарлат. «В итоге это вылилось в большие постановки», – добавил он.

Приехала группа артистов и показала жонглёрский номер. Старшая сестра Квинна выступает в школе ирландских танцев. Она устроила для него представление на лужайке перед домом.

Приехали полицейские на мотоциклах из управления, где работает мама мальчика. А также местная пожарная служба.