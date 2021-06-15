Телеканал NTD

Что придумали взрослые ради улыбки ребёнка

Что придумали взрослые ради улыбки ребёнка
Что придумали взрослые ради улыбки ребёнка

Трёхлетний Квинн Уотерс из штата Массачусетс болен. Он не может выходить из дома, и родственники и незнакомые люди стараются поднять ему настроение.

У Квинна диагностировали рак мозга. Малыш прошёл курс химиотерапии и перенёс операцию. Мальчик провёл несколько месяцев в больнице. Потом врачи сказали, что ребёнок 3 месяца должен находиться в изоляции дома из-за ослабленного иммунитета.

Лужайка перед домом Квинна превратилась в сцену. «Люди приходили отовсюду», – вспоминает Джарлат, отец мальчика. «Люди спрашивали, что они могут сделать. Они пытались придумать разные способы, чтобы на лице сына появилась улыбка», – рассказал Джарлат. «В итоге это вылилось в большие постановки», – добавил он.

Приехала группа артистов и показала жонглёрский номер. Старшая сестра Квинна выступает в школе ирландских танцев. Она устроила для него представление на лужайке перед домом.

Приехали полицейские на мотоциклах из управления, где работает мама мальчика. А также местная пожарная служба.

Подъезжали фургоны с мороженым и известные люди. Некоторые просто заходили поздороваться. «Каждый человек, который к нам приходил, делал для него чудеса», – сказал Джарлат.

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