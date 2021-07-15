Какой сюрприз получила семья, принявшая шесть детей

Стефани Калли познакомились с Бет Лайткеп в средней школе в штате Вирджиния. После переезда Бет в другой штат подруги много лет не виделись. Они возобновили дружбу, когда Бет вернулась в родной штат с шестью детьми. У Стефани к тому времени было трое детей.

В течение двух лет Бет лечилась от рака. Но химиотерапия не помогла, и болезнь прогрессировала. Когда здоровье Бет ухудшилось, она обратилась к Стефани с последней просьбой. Смертельно больная Бет попросила подругу усыновить её шестерых детей. Бет сказала: «Я знаю, что ты сделаешь это для меня, но сможешь ли ты вырастить девять детей? Сможешь ли взять всех детей и не разлучать их?» Стефани ответила: «Я не знаю. Я должна помолиться и поговорить с мужем».

«Мы обсудили ситуацию всей семьёй, и дети первыми сказали «да». Они очень подружились с детьми [Бет]. Мой муж был в смятении, но знал, что мы должны сделать это», – рассказала Стефани.

Вскоре Бет решила прекратить лечение и умерла в возрасте 39 лет.

Семья Калли усыновила шестерых детей Бет в возрасте от двух до 15 лет. Теперь в семье девять детей. «Мы начали танцевать, как только судья вынес своё решение, и мы получили документы на усыновление», – вспоминает Стефани.