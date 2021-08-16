Кот-д’Ивуар: первый случай Эболы за 25 лет

Кот-д'Ивуар объявил о первом за 25 лет случае Эболы. Геморрагический вирус выявили у молодой женщины из..

[Пьер Димба, министр здравоохранения Кот-д’Ивуара]:

«Образец взяли 13 августа в отделении неотложной помощи университетской больницы Кокоди у 18-летней девушки гвинейской национальности. Эта молодая девушка выехала из Лабе в Гвинее в Абиджан автомобильным транспортом и прибыла в Кот-д’Ивуар 11 августа. 12 августа наши службы поставили ей диагноз и немедленно позаботились о ней».

Кот-д’Ивуар объявил о первом за 25 лет случае Эболы. Геморрагический вирус выявили у молодой женщины из соседней Гвинеи. В связи с этим министр здравоохранения страны выступил с телеобращением.

Министр также отметил, что уже приняли все меры, чтобы не позволить Эболе распространиться.

[Пьер Димба, министр здравоохранения Кот-д’Ивуара]:

«В Кот-д’Ивуаре есть вакцины от Эболы. Вакцинировать будем целевые группы, включая медработников на передовой и людей, которые напрямую контактировали с пациенткой, в том числе пограничников».

В 2014-16 годах в Гвинее произошла самая смертоносная вспышка Эболы за всю историю наблюдений. В начале этого года была ещё одна эпидемия. Она продолжалась четыре месяца и завершилась 19 июня.

При этом недавно власти страны объявили, что выявили первый в Западной Африке случай заражения вирусом Марбург. Это аналогичная Эболе геморрагическая лихорадка.

Передача обоих смертельных заболеваний происходит при контакте с инфицированными жидкостями и тканями организма. Симптомы включают головную боль, рвоту кровью, мышечные боли и кровотечение.

По данным ВОЗ, пока нет никаких свидетельств того, что случай в Кот-д’Ивуаре связан со вспышкой в ​​Гвинее в начале этого года. Однако расследование ещё не завершено.

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