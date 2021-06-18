Переселенцам в сирийской провинции Идлиб грозит масштабный голод

Бывший сирийский фермер Хуссейн Махмуд был вынужден бежать из своего дома в провинции Хама, спасаясь от..

Бывший сирийский фермер Хуссейн Махмуд был вынужден бежать из своего дома в провинции Хама, спасаясь от войны. Сейчас он живёт в лагере для переселенцев в северном городе Идлиб. Каждый месяц он, его жена и их 13 детей получают гуманитарную помощь в виде продуктов питания и предметов первой необходимости.

Этого с трудом хватает, чтобы дотянуть до следующей партии. При этом мужчина переживает, что и этой поддержки его семья скоро лишится.

[Хуссейн Махмуд, бывший фермер]:

«В этом случае начнётся голод. Куда нам идти? Мы не знаем».

Миллионы людей бежали на северо-запад Сирии от боевых действий и теперь живут в лагерях. Они в основном полагаются на гуманитарную помощь, которую доставляют из Турции. В месяц сюда прибыват около тысячи грузовиков ООН.

Однако официальные власти Сирии требуют закрыть границу и доставлять помощь по официальным каналам. ООН опасается, что это может привести к катастрофе.

[Абдельсалам аль-Юссеф, директор лагеря]:

«В лагере у нас примерно 250 семей, около 1700 человек. Если переход закроют, люди окажутся брошенными, и в лагере начнётся тотальный голод».

В прошлом году доступ из Турции для гуманитарных грузов сократили до одного КПП. Однако и оно может закрыться уже в июле, если Совет Безопасности не продлит разрешение на доступ автомобилей ООН. Против этого выступают постоянные члены Китай и Россия.

[Бассил ад-Дири, менеджер турецкой гуманитарной ассоциации]:

«Бесплатный хлеб получает более миллиона человек. Если мандат не продлят, то начнётся гуманитарная катастрофа в области питания и гигиены. Это приведёт к распространению в этих лагерях COVID-19».

Провинция Идлиб – это последний оплот сирийских повстанцев. Здесь проживает около трёх миллионов человек. И примерно миллион 800 тысяч зависит от гуманитарной помощи.

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