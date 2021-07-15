Иракцы винят власти в пожаре в больнице

Этого иракского юноши уже нет в живых. 17-летний молодой человек был среди десятков пациентов, которые погибли..

[Хатам Карим, родственник троих погибших]:

«Что мне сделать? Кому плакаться? Мой сын, моя жена и моя тётя… Трое погибших из одной семьи. Двоих мы похоронили, но тела сына всё ещё нет. Я не хочу ждать месяц или 40 дней. Верните мне сына, и мне станет легче».

Этого иракского юноши уже нет в живых. 17-летний молодой человек был среди десятков пациентов, которые погибли при пожаре в ковидной больнице города Насирия. Его отец хочет получить его тело. В огне также погибли жена и тётя мужчины.

Он не единственный, потерявший сразу троих родственников.

[Карим Фалух, родственник троих погибших]:

«У меня погибли трое. Теперь, если заболеете, сидите дома, не ходите в больницу. Клянусь, это не больница. Мой отец хочет умереть, он устал. Чем моя семья заслужила такое? Что такого сделали мои мать, бабушка и брат, чтобы заслужить такую смерть?»

По данным Министерства здравоохранения Ирака, в пожаре погибли 60 человек. Из них более 20 обгоревших тел ещё не опознаны. При этом ранее иракское государственное агентство сообщало о 92 жертвах. Более сотни человек пострадали.

[Мустафа Халил, сын погибшей]:

«Задняя дверь была закрыта, металлическая. Люди лезли друг на друга. Мы задыхались. Мы с трудом выбрались. Некоторые были обожжены, но моя мама пропала. Я не нашёл её. Я хочу её назад, даже если это её останки».

Отделение для ковидных пациентов построили лишь три месяца назад. Сообщают, что при его строительстве использовали легковоспламеняющиеся материалы. Кроме того, в отделении не хватало пожарных выходов. По предварительным данным, пожар начался в результате взрыва баллона с кислородом.

[Хатам Карим, родственник троих погибших]:

«Власти должны понести ответственность. Как может сгореть больница? У них нет ни огнетушителей, ни носилок, зато есть люди для ловли протестующих».

В апреле похожая трагедия произошла в больнице в Багдаде. Тогда погибло 82 человека.

Президент Ирака заявил, что в обоих случаях виновна коррупция.

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