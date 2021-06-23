В пригороде Монреаля пронёсся торнадо: один погибший

Жителям пригорода Монреаля предстоит большая уборка. По городку Маскуш на юге канадской провинции Квебек пронёсся торнадо.

Один человек погиб. Это был 59-летний сосед этого мужчины. Он укрылся под навесом, и его унесло.

[Майкл Вачон, сосед погибшего]:

«Вместо того чтобы сразу пойти внутрь, мы остались посмотреть, потому что никогда такого не видели. А когда мы поняли, что торнадо движется прямо на нас, со всеми этими обломками в воздухе, было слишком поздно. Я еле успел забежать в дом».

Местные жители говорят, что торнадо пришёл очень неожиданно. Смерч прошёл путь в три километра со скоростью до 220 километров в час. Повреждено около 50 жилых домов.

[местный житель]:

«В этом регионе я никогда такого не видел. Я видел бури. Нас замораживает зимой, но такого шторма не видел».

Власти провинции Квебек обещают оказать всем пострадавшим от стихии финансовую помощь.

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