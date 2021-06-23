Испания помиловала девятерых каталонских сепаратистов

Правительство Испании помиловало девятерых заключённых каталонских сепаратистов. Они попали в тюрьму за попытку добиться независимости Каталонии..

[Жорди Пина, адвокат заключённых]:

«Они в порядке, нервничают после стольких лет несправедливого заключения, теперь этот этап закончился».

Правительство Испании помиловало девятерых заключённых каталонских сепаратистов. Они попали в тюрьму за попытку добиться независимости Каталонии в 2017 году.

В 2019-м эту группу политиков и активистов приговорили к срокам от девяти до 13 лет по обвинениям в подстрекательстве к мятежу и нецелевом использовании государственных средств.

Ранее, вопреки решению испанского суда, они организовали референдум по вопросу о выходе из состава Испании. После голосования местная администрация провозгласила независимость Каталонии.

В ответ Мадрид ввёл в автономном регионе чрезвычайное положение и временно взял его под своё управление.

По словам премьер-министра Испании Педро Санчеса, помилование носит условный характер. Также остаётся в силе запрет на занятие любых государственных должностей.

Источник в правительстве сообщил, что постановление о помиловании может быть отменено в случае серьёзного преступления.

В Каталонии проживает менее пятой части населения Испании. При этом регион даёт стране четверть валового национального продукта. В бюджет он платит на 16 миллиардов евро больше, чем получает от государства. Главным лозунгом референдума была фраза «Мадрид нас грабит».

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