Италия отказывается от обязательного ношения масок на улицах
Италия отказывается от строгого требования в любых общественных местах носить маски для лица. В стране постепенно..
Дата загрузки: 2021-06-29
Однако не все спешат отказаться от этого средства защиты.
[Натале Бонсонни, житель Рима]:
«Думаю, ещё стоит носить маски. У меня такое ощущение. Но мы хоть немного можем прочувствовать, что такое нормальная жизнь».
[Роберта Романо, жительница Рима]:
«Мы только что вышли из автобуса. В публичном транспорте хотели быть осторожными, а теперь мы вышли, поэтому можно снять маски. Это большое облегчение. Надеемся, так и будет продолжаться».
В Италии правило обязательного ношения масок действовало около года. Теперь все регионы страны стали «белыми зонами». Маски по-прежнему обязательны в помещениях, а также в местах скопления людей, где невозможно соблюдать социальную дистанцию.
[Марио Кампочча, житель Рима]:
«Всё почти как и раньше, мы всё равно ходим с масками. И внутри помещений всё равно их надеваем».
Пока суточный прирост заражённых в Италии продолжает сокращаться. Однако эксперты внимательно следят за распространением новых штаммов COVID-19.
В целом в стране выявили более четырёх миллионов двухсот тысяч случаев коронавируса. Скончалось более 127 тысяч человек.
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