Италия отказывается от обязательного ношения масок на улицах

Италия отказывается от строгого требования в любых общественных местах носить маски для лица. В стране постепенно..

Италия отказывается от строгого требования в любых общественных местах носить маски для лица. В стране постепенно ослабляют карантинные ограничения. Люди теперь могут ходить без масок на открытом воздухе.

Однако не все спешат отказаться от этого средства защиты.

[Натале Бонсонни, житель Рима]:

«Думаю, ещё стоит носить маски. У меня такое ощущение. Но мы хоть немного можем прочувствовать, что такое нормальная жизнь». [Роберта Романо, жительница Рима]:

«Мы только что вышли из автобуса. В публичном транспорте хотели быть осторожными, а теперь мы вышли, поэтому можно снять маски. Это большое облегчение. Надеемся, так и будет продолжаться».

В Италии правило обязательного ношения масок действовало около года. Теперь все регионы страны стали «белыми зонами». Маски по-прежнему обязательны в помещениях, а также в местах скопления людей, где невозможно соблюдать социальную дистанцию.

[Марио Кампочча, житель Рима]:

«Всё почти как и раньше, мы всё равно ходим с масками. И внутри помещений всё равно их надеваем».

Пока суточный прирост заражённых в Италии продолжает сокращаться. Однако эксперты внимательно следят за распространением новых штаммов COVID-19.

В целом в стране выявили более четырёх миллионов двухсот тысяч случаев коронавируса. Скончалось более 127 тысяч человек.

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