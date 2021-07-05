Российские эксперты не усмотрели экстремизма в учении Фалунь Дафа
Прокуратура Хакасии обвиняет цигун Фалунь Дафа в экстремизме. При этом независимые эксперты сходятся во мнении, что..
Дата загрузки: 2021-07-06
Прокуратура Хакасии обвиняет цигун Фалунь Дафа в экстремизме. При этом независимые эксперты сходятся во мнении, что причина сложившейся ситуации – в размытой формулировке антиэкстремистского закона, который часто трактуют некорректно, а также – во влиянии со стороны коммунистической партии Китая.
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