«Возвращение к нормальности»: как в США отметили День независимости

В США День независимости отметили на фоне постепенного возвращения к нормальной жизни после пандемии. 4 июля в Нью-Йорке и Вашингтоне прогремели салюты. [зритель в Вашингтоне]:«Приехать сюда четвёртого июля, поступить в колледж и приехать в Вашингтон, чтобы посмотреть фейерверк – это напоминает о том, как было до COVID, и это просто хорошее чувство. А вакцинация – это как напоминание, что нельзя принимать вещи как должное». [зрительница в Вашингтоне]:«В прошлом году была пандемия, поэтому мы все сидели дома и грустили. Это, наверное, впервые, когда мы отмечаем четвёртое июля в Америке. Захватывающе, нечто необычное».

В своей речи президент США сказал, что американцы становятся всё ближе к независимости от вируса. Он также призвал всех делать прививки.

[Джо Байден, президент США]:«Сограждане-американцы, это самый патриотичный поступок, который вы можете сделать, поэтому, пожалуйста, если вы ещё не сделали прививку, сделайте её. Сделайте её сейчас: для себя, для своих близких, для своей общины и для своей страны».

Несмотря на то, что жизнь в США постепенно возвращается в привычное русло, власти так и не достигли поставленной задачи – до Дня независимости привить первой дозой вакцины 70 процентов населения страны.

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