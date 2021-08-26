В Испании рухнул жилой дом, ищут выживших

В Испании рухнул жилой трёхэтажный дом. Трагедия произошла в курортном городе Пеньискола на берегу Средиземного моря..

В Испании рухнул жилой трёхэтажный дом. Трагедия произошла в курортном городе Пеньискола на берегу Средиземного моря в регионе Валенсия.

Обрушение произошло около 8 часов вечера 25 августа. В доме было 20 квартир. Жили там, в основном, туристы, и многих на момент обрушения не было дома – они гуляли.

На месте работают спасатели. Под завалами оказалось не менее трёх человек. Одного из них удалось спасти – находясь под обломками, мужчина оставался в сознании и общался с пожарными. Теперь ищут мать с ребёнком.

[Энрике Геа, пожарный]:

«Спасали его с 8 вечера до 12 ночи. Теперь ищем остальных». [Карлос Виргили, пожарный]:

«Очень сложная работа, мы приложили много усилий, и всё получилось. Сверху было много обломков. Мы проделали отверстие, укрепили зону, потому что она была очень зыбкой, и могло произойти всё, что угодно».

Что именно вызвало обрушение, пока неизвестно. Здание было построено несколько десятков лет назад. Ведётся следствие. Возможно, причиной стало подтопление, вызванное дождями.

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