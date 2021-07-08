Дональд Трамп подаёт иск на Twitter, Facebook и Google

Бывший президент США Дональд Трамп объявил, что подаёт иски на Twitter, Facebook и Google. Шесть месяцев..

Бывший президент США Дональд Трамп объявил, что подаёт иски на Twitter, Facebook и Google. Шесть месяцев назад эти компании заблокировали учётные записи Трампа в социальных сетях из-за его комментариев по поводу произошедшего в Капитолии 6 января.

Выступая в своей резиденции в Бедминстере, штат Нью-Джерси, Трамп и его команда сказали, что иски касаются защиты права на свободу слова согласно Первой поправке к Конституции США. Экс-президент говорит, что технологические компании, заблокировав его аккаунты, лишили его этого права.

[Дональд Трамп, экс-президент США]:

«Мы требуем, чтобы прекратили тайные запреты, попытки заглушить голоса людей, внесение их в чёрные списки, изгнания и аннулирования, о которых вы все хорошо знаете».

Трамп охарактеризовал эти судебные процессы как очень важное событие в движении по защите свободы слова в Соединённых Штатах. Иски будут поданы в окружной суд США в Южном округе Флориды. В них потребуют прекратить цензуру и исключение из общественной жизни людей с политическими взглядами, которые противоречат мейнстриму.

[Дональд Трамп, экс-президент США]:

«Кроме того, мы просим суд наложить штрафные санкции на этих гигантов социальных сетей. Мы хотим привлечь к ответственности крупные технологические компании».

Twitter, Facebook и Google заявили в январе, что закрыли аккаунты Трампа из-за его заявлений о том, что выборы 3 ноября были сфальсифицированы, а также потому, что президент сообщениями в соцсетях якобы провоцировал людей на беспорядки.

Руководство Twitter заявило, что блокировка страницы Трампа будет постоянной, Facebook наложил двухлетний запрет на учётную запись бывшего президента, а YouTube, принадлежащий Google, заявил, что блокировку снимут только после того, как снизится «риск насилия».

Республиканцы говорят, что федеральные власти позволяют крупным технологическим компаниям подвергать цензуре их политических оппонентов. В частности, этому способствует Раздел 230 Акта о соблюдении приличий в СМИ 1996 года. Он в основном освобождает интернет-компании от ответственности за материалы, публикуемые пользователями. С другой стороны он разрешает компаниям удалять сообщения по их усмотрению.

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