Для австралийки без ног переделали трицикл

Австралийка Мерль наконец-то чувствует себя снова свободной. У женщины нет обеих ног – она пользуется протезами...

[Мерли Корнелл, жительница Килмора]:

«Свобода! Не могу поверить. Будто сон стал явью».

Австралийка Мерль наконец-то чувствует себя снова свободной. У женщины нет обеих ног – она пользуется протезами. Теперь она может поехать, куда захочет, на электрическом трицикле, адаптированном специально для неё.

Мерль 60 лет. Девять лет назад ей ампутировали обе ноги выше колен и большинство пальцев на руках в результате инфекции стрептококка. До этого она была здоровой и активной школьной учительницей.

[Мерли Корнелл, жительница Килмора]:

«Я всегда много двигалась. Не было и дня без пробежки. Также ходила в спортивный зал».

Мерль с мужем живут в городке Килмор под Мельбурном, где много живописных велосипедных дорожек. Но пара не могла ими наслаждаться.

Поиск подходящего велосипеда стал для них настоящим вызовом – искали долго и по всей Австралии. В итоге единственным местом, где согласились адаптировать трицикл под непростой случай Мерль, оказался магазин велосипедов за 2,5 тысячи километров – в Брисбене.

[Джерард Вудлок, муж Мерль]:

«Люди говорили: «О, вы едете в Брисбен!» Я отвечал, что это единственное место на восточном побережье, где у них есть прототип, и они переделали его для Мэрли». [Джесси Уильямс, веломеханик]:

«У него есть задний тормоз с радиоуправлением, которым очень легко пользоваться – просто нажать на кнопку. У него есть мотор со средним приводом, укороченные ручки и переделанные под неё педали».

Мерль говорит, что теперь снова чувствует себя молодой.

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