Кубинцы выходят на улицы и кричат «долой коммунизм»

Ситуация на острове Куба накаляется. Протестующие продолжают выходить на улицы с призывом к отставке президента и..

Ситуация на острове Куба накаляется. Протестующие продолжают выходить на улицы с призывом к отставке президента и первого секретаря ЦК Компартии Кубы Мигеля Диаса-Канеля. Это небывалые выступления для социалистической страны.

Это одна из демонстраций в гаванском районе Ла-Гуйнера. Местный житель говорит, что в то время как процессия мирно проходила по улицам, к протестующим присоединялись другие люди.

[Вальдо Эррера, местный житель]:

«Люди кричали «долой Диаса-Канеля», «долой коммунизм», «свободу кубинцам», «хотим медицины», «хотим еды». Вот, что кричали люди».

Власти Кубы говорят, что протесты организовали контрреволюционеры, которые получают финансирование от США. Вашингтон эти обвинения отрицает.

Народные выступления начались на фоне тяжелейшего экономического кризиса, вызванного плохим управлением, пандемией COVID, а также десятилетиями торгового эмбарго.

А этот мужчина – глава движения «Свободная Куба». Он говорит, что осуждает репрессии со стороны коммунистического режима Кастро.

[Агустин Фигероа, глава движения «Свободная Куба»]:

«Активисты и люди в целом вышли на улицы, чтобы потребовать свободы на Кубе, чтобы положить конец угнетению со стороны режима, голоду, страданиям и злоупотреблениям властью».

В понедельника власти Кубы ограничили доступ к социальным сетям и платформам обмена сообщениями, включая Facebook, Instagram, WhatsApp и Telegram.

[Хино Окумарес, местный житель]:

«Люди протестуют, а власти не хотят, чтобы люди увидели правду. Интернет – наше единственное оружие. Если его заблокируют, мы окажемся безоружны».

Стоит отметить, что мобильный интернет на Кубе появился два с половиной года назад.

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