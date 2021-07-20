Кто каждый день веселит больную бабушку

Бабушка Вилма больна раком. Ей сделали операцию, но через несколько месяцев врачи сообщили, что болезнь прогрессирует. Её внучка Дарриен Миддлтон работает медсестрой. Она хотела забрать бабушку к себе, но та, отказалась.

Бабушка Вилма говорит, что прожила в своём доме 38 лет и никуда не поедет. «Она отказывается переезжать ко мне, потому что любит независимость и свой дом», – рассказала Дарриен. Внучка очень тревожилась, поскольку не могла часто приезжать к бабушке из-за работы и учёбы. На помощь пришли соседи Вилмы.

Они заходят к ней несколько раз в день или, проходя мимо, спрашивают: «Госпожа Вилма, как ваши дела?» «Они несколько раз даже помогли отвезти её больницу на процедуры», – рассказала внучка. Чаще других бабушку навещает семилетний Калеб. Мальчик приходит на крыльцо дома Вилмы, и они часами разговаривают на разные темы. Когда ребёнок рядом, бабушка чувствует себя лучше и забывает о болезни. У неё всегда есть угощенье для маленького друга.

«Моя бабушка так привязана к нему, и связь между ними просто невероятная. У мальчика не очень обеспеченная семья, но он воспитан в любви. Он может станцевать, может долго рассказывать о том, как любит школу, и рассмешить до слёз. Он приносит всем радость», – написала Дарриен на своей страничке в Facebook.

«Я очень благодарна ему и за ту любовь, которую он проявил к моей бабушке. Я точно знаю, что это помогало ей в самые трудные дни. Ребёнок даже не представляет, как ему я благодарна», – добавила Дарриен.

Вскоре Вилме предстоит пройти ещё 30 сеансов лучевой терапии. Трудный период жизни ей помогают пройти семья, добрые соседи и Калеб.