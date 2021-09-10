Рынок бизнес-авиации в России вырос, несмотря на пандемию

Несмотря на глобальный экономический спад, российский рынок бизнес-авиации растёт. Об этом рассказали на 15-й Международной выставке..

[Дмитрий Метёлкин, сотрудник компании Airbus Helicopters]:

«За последние два года, в том числе – и за пандемию, увидели – для многих это неожиданно, но – рост пассажирских перевозок, в том числе и коммерческих».

Несмотря на глобальный экономический спад, российский рынок бизнес-авиации растёт. Об этом рассказали на 15-й Международной выставке деловой авиации, которая проходит в московском аэропорту Внуково-3.Участвуют разработчики и производители воздушной техники, а также другие компании, связанные с отраслью перевозок.

Из-за пандемических ограничений люди стали чаще летать на бизнес-джетах и вертолётах.

[Дмитрий Метёлкин, сотрудник компании Airbus Helicopters]:

«И частные клиенты покупают себе такие машины, и налёт у коммерческих эксплуатантов увеличился в последние годы». [Игорь Моисеенко, глава «Госкорпорации по ОрВД»]:

«В сложных условиях пандемии именно бизнес-авиация очень серьёзно, кратно увеличила свои полёты и смогла поддержать и финансово, и во всех отношениях «Госкорпорацию по организации воздушного движения»».

В России инфраструктура бизнес-авиации пока небольшая. Чартерным рейсом можно вылететь из московских аэропортов Внуково, Шереметьево, Домодедово, а также из Пулково в Санкт-Петербурге.

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