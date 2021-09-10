Рынок бизнес-авиации в России вырос, несмотря на пандемию
Несмотря на глобальный экономический спад, российский рынок бизнес-авиации растёт. Об этом рассказали на 15-й Международной выставке..
Дата загрузки: 2021-09-10
Участвуют разработчики и производители воздушной техники, а также другие компании, связанные с отраслью перевозок.
[Дмитрий Метёлкин, сотрудник компании Airbus Helicopters]:
«За последние два года, в том числе – и за пандемию, увидели – для многих это неожиданно, но – рост пассажирских перевозок, в том числе и коммерческих».
Из-за пандемических ограничений люди стали чаще летать на бизнес-джетах и вертолётах.
[Дмитрий Метёлкин, сотрудник компании Airbus Helicopters]:
«И частные клиенты покупают себе такие машины, и налёт у коммерческих эксплуатантов увеличился в последние годы».
[Игорь Моисеенко, глава «Госкорпорации по ОрВД»]:
«В сложных условиях пандемии именно бизнес-авиация очень серьёзно, кратно увеличила свои полёты и смогла поддержать и финансово, и во всех отношениях «Госкорпорацию по организации воздушного движения»».
В России инфраструктура бизнес-авиации пока небольшая. Чартерным рейсом можно вылететь из московских аэропортов Внуково, Шереметьево, Домодедово, а также из Пулково в Санкт-Петербурге.
Короткая ссылка на эту страницу: