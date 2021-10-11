Отчёт: Китай не выполняет условий договора по добыче с ДР Конго

Еще в 2008 году Демократическая Республика Конго заключила крупную сделку с Пекином. Государственные фирмы Китая должны..

Еще в 2008 году Демократическая Республика Конго заключила крупную сделку с Пекином.

Государственные фирмы Китая должны были строить больницы и дороги в обмен на доходы от добычи меди и кобальта в конголезских шахтах.

Однако тринадцать лет спустя почти ни одна из обещанных выгод не материализовалась.

В новом отчёте глобального антикоррупционного органа сделку назвали «недобросовестной».

Документ призывает Конго отменить поправку, тайно подписанную в 2017 году, которая ускорила выплаты китайским инвесторам.

Такой вывод созвучен с тем, что говорит президент ДР Конго Феликс Чисекеди. Во время недавнего визита в горнодобывающий регион страны он сказал местным жителям, что пересматривает отношения с китайскими инвесторами.

[Феликс Чисекеди, президент ДР Конго]:

«В течение нескольких лет мы замечали, что люди приезжали в нашу страну с пустыми руками, притворялись, что они предприниматели, а потом уезжали с миллиардами в карманах. А мы по-прежнему бедные».

В конце этого месяца опубликуют полный текст отчёта, который подготовили в рамках «Инициативы прозрачности добывающих отраслей».

Он не имеет юридической силы, но может поддержать стремление Конго пересмотреть сделку с Китаем и, возможно, заставить Пекин изменить свой подход.

Демократическая Республика Конго – ведущий мировой производитель кобальта. Этот металл сегодня приобрёл огромное стратегическое значение как ключевой компонент аккумуляторов.

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