«Нет позорному пропуску и вакцинации»: в Греции и Франции протестуют против антиковидных мер

В центре Афин звучат сирены, работают водомёты и взрываются снаряды со слезоточивым газом. Полиция разгоняет демонстрантов..

В центре Афин звучат сирены, работают водомёты и взрываются снаряды со слезоточивым газом. Полиция разгоняет демонстрантов у здания греческого парламента. Примерно полторы тысячи человек вышли с протестом против обязательной вакцинации.

На прошлой неделе была подобная акция протеста. Но тогда участников было около пяти тысяч. При этом в стране в самый разгар туристического сезона новых случаев коронавируса становится всё больше. Ежедневно регистрируют от полутора до трёх тысяч заражённых.

Правительство Греции обязало привиться от коронавируса работников сферы здравоохранения и домов престарелых. Также с осени начнут вакцинацию учителей. А в июле началась добровольная иммунизация подростков в возрасте от 15 до 17 лет.

А этот масштабный протест вспыхнул в Париже. Французы выступают против обязательной вакцинации и сертификата здоровья, который протестующие называют «позорным». На плакатах лозунги «Свобода выбора» и «Руки прочь от моего иммунитета».

[протестующая]:

«Они хотят любой ценой заставить нас сделать прививку. Этому не бывать». [протестующая]:

«Меня могут уволить, но мне всё равно. Тех, кто не хочет вакцинироваться, могут уволить».

С 21 июля жители Франции обязаны предъявлять сертификаты при входе в музеи, кинотеатры, концертные залы и парки развлечений. В документе должна быть отметка о вакцинации либо о недавнем отрицательном тесте на COVID. Сертификат также выдают переболевшим коронавирусом.

С 1 августа этот документ будет обязательным для посещения кафе и ресторанов, а также для дальних путешествий на поездах и самолётах.

Некоторые французские парламентарии упрекают президента за невыполненное обещание. Ранее он говорил, что обязательной вакцинации и сертификатов не будет.

[Франсуа Рюффен, депутат]:

«Вместо этого вы устанавливаете социальные ограничения, и все следят за всеми: в ресторанах, кафе, торговых центрах, кинотеатрах. Вы ограничиваете свободу».

В июле во Франции началась очередная волна эпидемии. Ежедневно выявляют тысячи новых случаев.

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