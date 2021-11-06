Как воздушные шары будут собирать СО2

Этот воздушный шар запускают не для развлечения. Его задача – собирать СО2. Израильский стартап разрабатывает необычный..

[Надав Мансдорф, директор компании-разработчика]:

«Улавливать газ очень легко при минусовой температуре. Помните, как зимним утром на листьях образуется слой тонкого льда. То же самое и с углеродом. Он замерзает при минус 80 градусах. И единственное место, где мы можем найти углерод при температуре, близкой к этой, находится в 15 километрах над головой».

Этот воздушный шар запускают не для развлечения. Его задача – собирать СО2. Израильский стартап разрабатывает необычный способ сокращения выбросов углекислого газа. Его будут собирать на большой высоте – там, где он практически затвердел.

К воздушным шарам крепится специальный ящик, в который будут собирать СО2. Потом газ будут доставлять на Землю для переработки и использования в промышленности.

[Надав Мансдорф, директор компании-разработчика]:«Ящик поднимается вместе с воздушным шаром. Сквозь него проходит воздух. Это своего рода морозильник, который улавливает только углерод, потому что он замерзает при этой температуре. Газ наполняет ёмкость».

Пока что компания провела испытания своей системы в небольших масштабах. В ближайшие два года она сделает свои шары больше. Ожидается, что каждый из них будет улавливать до тонны углерода.

При этом стоимость одной установки составит менее 100 долларов. Это намного дешевле, чем подобные устройства для сбора углерода, которые уже используют.

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