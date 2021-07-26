«Ничего не осталось»: пожар в Орегоне уничтожил десятки домов

Пожар на юге штата Орегон уничтожил десятки домов. Так, в округе Кламат сгорело не менее 112..

Пожар на юге штата Орегон уничтожил десятки домов. Так, в округе Кламат сгорело не менее 112 жилых и 170 нежилых строений.

Жители этого городка успели эвакуироваться. Когда они вернулись, то обнаружили на месте своих домов только пепелище.

[Гейдж Кларк, местный житель]:

«Я думал, что у меня всё ещё есть лесопильный цех. Я вернулся, думая, что мне ещё есть куда вернуться. Но здесь я был сражён наповал. В животе начало крутить, потому что ничего не осталось».

Этот пожар стал третьим по масштабам в штате Орегон с 1900 года. Он вспыхнул в 400 километрах от Портленда и охватил более 162 тысяч гектаров территории. В основном это кустарники и леса, которые загораются как спички из-за продолжающейся здесь засухи.

[Гейдж Кларк, местный житель]:

«Мы просто должны попытаться сплотиться как сообщество и всё восстановить, навести порядок в жизни людей. Конечно, мы никогда не вернёмся к тому, что было раньше, но мы должны попытаться сделать всё, что в наших силах. Многим людям больше некуда идти».

У границы с Калифорнией пожар уничтожил около 70 домов. Примерно 2000 человек были вынуждены эвакуироваться.

В целом в 13 штатах США насчитывается около 80 крупных пожаров. За последние недели выгорело более 525 тысяч гектаров территории.

При этом дым доходит даже до северо-восточных городов, таких как Нью-Йорк и Бостон. Там местные жители жалуются на резь в глазах и затруднённость дыхания.

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