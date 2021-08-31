11-летний австралиец работает вторым пилотом на воздушном шаре

В Канберре только рассветает, а 11-летний Хэмиш уже готовит воздушный шар к полёту. Несмотря на юный..

В Канберре только рассветает, а 11-летний Хэмиш уже готовит воздушный шар к полёту. Несмотря на юный возраст, мальчик работает вторым пилотом. Он обучается с четырёх лет, но интерес к аэростатам проснулся ещё раньше.

[Хэмиш Дэвис, второй пилот аэростата]:

«Мне было два года, когда родители привели меня на фестиваль воздушных шаров в Канберре. Вот тогда-то я в них и влюбился».

Мальчик пока работает волонтёром, но команда платит ему большой благодарностью.

[Дэйв Робертс, пилот аэростата]:

«Он очень много помогает и умеет почти всё, включая вождение машины и наблюдение за воздушным шаром во время полёта».

Хэмиш впервые поднялся в воздух на аэростате в семь лет. А это уже 120-й полёт в его жизни.

[Кайли О’Кифф, мама мальчика-пилота]:

«Он очень увлечён этим. А ради своих детей всегда идёшь на жертвы, поэтому я часто встаю с рассветом».

Родители юного второго пилота надеются, что хобби когда-нибудь станет профессией.

[Хэмиш Дэвис, второй пилот аэростата]:

«Когда мне исполнится 18 или, может быть, немного больше, я постараюсь получить лицензию для полётов на воздушных шарах».

В команде, где обучается мальчик, готовы взять его на работу сразу после получения лицензии.

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