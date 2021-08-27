В России – новый антирекорд по числу умерших от COVID-19 за сутки

Антирекорд по количеству смертей от COVID за сутки зарегистрировали в России. По данным на 26 августа,..

Антирекорд по количеству смертей от COVID за сутки зарегистрировали в России. По данным на 26 августа, умерли 820 человек. Предыдущий антирекорд зафиксировали 14 августа. Тогда скончались 819 человек.

Также за последние сутки выявили 19 630 случаев COVID-19. Количество новых заражений постепенно снижается. Однако почти весь июль и август каждый день умирает более 700 человек. Во время предыдущей вспышки коронавируса такого не было.

В Минздраве России считают, что рост смертности, возможно, связан с распространением дельта-штамма. При заражении им в течение одного-двух дней могут развиться тяжёлые осложнения с поражением лёгких, сердца, почек и других внутренних органов. При этом в тяжёлой форме болеют и молодые люди.

В России в общей сложности выявили более шести миллионов 800 тысяч случаев COVID-19. Умерли почти 180 тысяч пациентов, выздоровели шесть миллионов человек.

В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса. Полностью вакцинировались 35 миллионов 700 тысяч человек – это 24% населения. Одним компонентом препарата привились более 43 миллионов человек, то есть почти 30% россиян.

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