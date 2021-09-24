В России повторился антирекорд по числу умерших от COVID-19 за сутки
В России повторился антирекорд по числу умерших от COVID-19 за сутки. По данным на 23 сентября,..
Дата загрузки: 2021-09-24
Также снова растёт количество новых заражений. За сутки выявлено более 21 400 случаев. Больше было только в середине августа. Весь сентябрь ежедневно регистрируют не менее 17 тысяч новых случаев инфицирования.
Власти страны пока не объявляют об ужесточении карантинных мер.
[Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ]:
«На федеральном уровне, по крайней мере, в администрации президента каких-то обсуждений на этот счёт не ведётся. Конечно же, правительственный штаб внимательно отслеживает развитие ситуации, а главным образом внимательно отслеживают главы регионов».
Между тем россияне предполагают, что губернаторы всё же могут ввести новые «антиковидные» меры.
[жительница Москвы]:
«Я не боюсь, но думаю, что в любом случае власти начнут какие-то ограничения вводить».
[житель Москвы]:
«Будут, конечно, вводить. А как же? Всё дальше и дальше. В Европе тоже сплошные ограничения, поэтому будут и здесь вводить».
По данным оперативного штаба, в России в общей сложности выявлено более семи миллионов 350 тысяч случаев COVID-19, умерли свыше 200 тысяч пациентов. При этом Федеральная служба статистики сообщает, что с апреля 2020-го по июль 2021-го скончались 365 тысяч человек. В то же время, если основываться на показателе избыточной смертности, за этот же период времени от коронавируса и его последствий умерли 528 тысяч человек.
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