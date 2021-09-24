В России повторился антирекорд по числу умерших от COVID-19 за сутки. По данным на 23 сентября,..

В России повторился антирекорд по числу умерших от COVID-19 за сутки. По данным на 23 сентября, скончалось 820 человек. Столько же пациентов умерло за сутки почти месяц назад.

Также снова растёт количество новых заражений. За сутки выявлено более 21 400 случаев. Больше было только в середине августа. Весь сентябрь ежедневно регистрируют не менее 17 тысяч новых случаев инфицирования.

Власти страны пока не объявляют об ужесточении карантинных мер.

[Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ]:

«На федеральном уровне, по крайней мере, в администрации президента каких-то обсуждений на этот счёт не ведётся. Конечно же, правительственный штаб внимательно отслеживает развитие ситуации, а главным образом внимательно отслеживают главы регионов».

Между тем россияне предполагают, что губернаторы всё же могут ввести новые «антиковидные» меры.

[жительница Москвы]:

«Я не боюсь, но думаю, что в любом случае власти начнут какие-то ограничения вводить». [житель Москвы]:

«Будут, конечно, вводить. А как же? Всё дальше и дальше. В Европе тоже сплошные ограничения, поэтому будут и здесь вводить».

По данным оперативного штаба, в России в общей сложности выявлено более семи миллионов 350 тысяч случаев COVID-19, умерли свыше 200 тысяч пациентов. При этом Федеральная служба статистики сообщает, что с апреля 2020-го по июль 2021-го скончались 365 тысяч человек. В то же время, если основываться на показателе избыточной смертности, за этот же период времени от коронавируса и его последствий умерли 528 тысяч человек.

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